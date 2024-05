MEGÁLL AZ ÉSZ #49 ⛈️ Májusi eső aranyat ér...vagy mégsem? - ezen a héten egy nagyon tanulságos videót hoztunk.... M1-es autópálya, késő délután, szakadó esőben. 📚 Sokat írtunk már az esőben közlekedésről, fantomdugókról, követési távolságról, baleseteknél a bámészkodásról, fotózásról. 🎬 A mai "Megáll az ész" epizód, ha megrendeztük volna, se lehetne tanulságosabb. Az élet írta és kimaxolta, az fix. 🚘 Képzeld magad az M1-esre: ömlő esőben vezetsz, lassul a forgalom, mert a leállósávon egy korábbi koccanásos baleset miatt áll több autó, rendőrrel, biztonságosan. 🤬 Úgy érzed ok nélkül lelassul a forgalom. Hát persze, mert fantomdugó alakul ki: bámészkodnak, videóznak/ fotóznak az emberek. 🛣️ A majdnem állóra lassuló pályán egy piros kisbusz halad a belső sávban, mögötte egy turistabusz utánfutóval. Besűrűsödik a pálya, de senki nem tartja a követési távolságot körülötted. 👀 A piros kisbusz fékez, de mögötte a busz nem lassít, hanem az utolsó pillanatban félre rántja a kormányt. Ütköznek. Baleset. Megállnak, a belső és a külső sávban. Azonnal bedugul a pálya. ‼️ A balesetezők kiszállnak, járkálnak a belső sávban láthatósági mellény nélkül, zuhogó esőben, mintha nem lenne körülöttük senki. A látási viszonyok továbbra is rosszak a vízfelhő miatt. 🚗 Eközben érzékeled, hogy a másik irányba vezető oldal is lassul: ott is beindult a katasztrófaturizmus... ‼️ Fontos: • mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk • tartsuk be a követési távolságot • ha nedves, vizes az út, legyünk még elővigyázatosabbak • automata fényszóró helyett, kapcsoljunk rendes világítást • SOHA ne maradj a belső sávban egy esetleges baleset után, AMINT lehet, húzódj le a leállósávra az autóddal együtt, a LEHETŐ LEGGYORSABBAN TEDD EZT úgy, hogy ne okozz újabb balesetveszélyes helyzetet! • a pályán járkálni, legyen az külső vagy belső sáv ÉLETVESZÉLYES! • láthatósági mellény mindig legyen kéznél! 🎥 Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy a bámészkodással, videózással, fotózással balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá. Máris ott az újabb baleset. ⚠️ Az indokolatlan lassítások miatt alakul ki tehát fantomdugó, valós ok nélkül előbb lelassul, majd megáll a pálya. Érdekesség, hogy e baleset után még fél órával is lassú volt a forgalom, folyamatos, összefüggő kocsisorral, akkora volt dugó. 👷 A közlekedés társas-játék! Vigyázzunk egymásra! Vezessünk felelősséggel! #mkif #baleset #M1