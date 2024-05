A magyar utak jellegzetessége a kerekek alatt plumpogó csatornafedél. Kikerülésük nehéz, mert általában a nyomvonalban vannak (erről, ennek okairól itt írtunk részletesen), és idővel mindig elhidegülnek az aszfalt többi részétől. Vagy kiemelkednek, vagy besüllyednek.

Mivel nagyrészt a nyomvonalban fekszenek, a rajtuk milliószor áthajtó járművek okozta terhelés miatt elmozdulnak, majd a résekbe befolyó víz miatt elázik az alap, meggyengül az alátámasztás, megsüllyednek a fedlapok. Ez a természeti erők műve, de itthon a rossz kivitelezés is ludas a dologban.

Hogyan működik mindez Németországban? Lehet egy csatornafedél adta problémát gyorsan, akár pár órás munkával orvosolni? A megfelelő felszereléssel természetesen igen. Gyors kivitelezés, profi technológia, ami innen nézve egyfajta csoda, avagy így születik egy közel tökéletes aknafedél.

A videó mutatja, hogy a beépített darab kivitelezése, típusa is fontos. Egy modern aknafedlapba már zajcsillapító betétet is beépítenek, valamint a konstrukció úgy kerül kialakításra, hogy az áthaladó jármű súlyát az útszerkezet felé továbbítsa. Így nem süllyed meg, hanem az útpályával együtt mozog, bár ez feltételezi az útpálya minőségi kivitelezését is.