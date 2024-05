Egy Nakon élő férfi tett bejelentést autólopás miatt május 3-án kora reggel. Elmondta, hogy előző este még látta a ház előtt a kocsiját, de reggelre eltűnt. Nem zárta be a Trabant ajtaját, és a slusszkulcsot is benne hagyta.

Hamarosan egy rövid ideje Göllén lakó férfira terelődött a gyanú, aki korábban Szakcson élt. A somogyi ház udvarán megtalálták az ellopott autót, amit lefoglaltak. Az 58 éves férfi beismerő vallomást tett: elmondta, hogy Szakcsról indult Göllére biciklivel. Naknál járt, amikor esni kezdett az eső. Először beállt egy fa alá, majd meglátta a közelben parkoló Trabantot az utcán.

Mivel nem volt bezárva, beült, hogy ne ázzon el. Az már csak hab volt a tortán, hogy az indítókulcsot is megtalálta. Mivel egyébként is kocsit akart venni, úgy gondolta, a talált kocsival megy haza, ezért biciklijét a csomagtartóba tette. Vezetői engedélye soha nem is volt, ennek ellenére elindult meglátogatni egy régi ismerősét Somogyszilbe, majd onnan Göllére autózott.