Az Opel Calibra maga a guruló kilencvenes évek. Lemezei alatt egy mezei Vectra A, nagyon hasonló vezethetőséggel, de ez akkoriban senkit sem érdekelt mert a keret néküli ablakok, a lapos kupéforma, a korabeli sorból kilógó apró fényszórók eladták a gépet a nagyközönségnek.

Az évek múlásával pedig ez lett a városszéli diszkók parkolóinak kötelező kelléke, a tuningmagazinok sztárja. Ezernyi üvegszálból épült karosszéria-készlet készült hozzá, gigantikus szárnyak, csirkeráccsal kiegészített ordas méretű lökhárítók, és persze az ezüstösen csillogó „Lexus-lámpa” elengedhetetlen kelléknek számított.

Ezt a kort idézi meg ez a lengyel darab, ami 1,8 millió forintnyi zlotyiért keres új gazdát. Elölről közelítve szinte gyári, de a motorháztető (nem minden képen) kapott két olyan delfint, aminek látványa felveti a halucinogén anyagok használatát, mind az alkotó, mind a megrendelő részéről.

Opel Calibra

Az Opel Calibrából összesen nagyjából 240 ezer darab készült 1989 és 1997 között. Leggyakrabban 2,0 literes, négyhengeres motor került a kupé orrába, melyből a 8 szelepes változat 115, a 16 szelepes előbb 150, majd az Ecotec változat bevezetésével 136 lóerős volt.

A csúcsmodell a 204 lovas turbó volt, melyhez hatfokozatú, kézi váltó és összkerékhajtás is járt, hogy egész biztosan stabil maradjon 245 km/órás végsebességénél is. Ezek mellett a Calibra elérhető volt 170 lóerős teljesítményű, 2,5 literes V6-ossal is.