Több biztosító is megerősítette, hogy az utóbbi években jelentősen megugrott az Egyesült Királyságban a manipulált, baleset látszatát keltő képekkel benyújtott kárigények száma, aminek hatására rekordszintre emelkedett a biztosítások összege – írt a tendenciáról a Guardian.

Az Allianz adatai szerint a 2021/2022-es, valamint a 2022/2023-as időszak között 300 százalékkal nőtt azon esetek száma, amikben a biztosítási csalók különböző alkalmazások segítségével hamisítottak meg valós kép- és videofelvételeket, valamint dokumentumokat. A társaság hozzátette, „minden jel arra utal”, hogy a képmanipuláció „a legújabb nagy átverés”, ami a biztosítási ágazatot sújtja.

A portál által idézett csalásban egy kisteherautóra nyújtottak be hamis kárigényt. Azt a látszatot keltve szerkesztették meg a járműről készült fényképet, hogy megsérült az első lökhárító. Hamis számlát is mellékeltek a javításról, 1000 font, azaz több mint 450 ezer forint értékben. Az ügy kivizsgálása során azonban fény derült arra, hogy hamis a kép, annak az eredetijét ugyanis megtalálták a közösségi médiában. Ellenkező esetben egy olyan baleset után fizetett volna a biztosító, ami soha nem is történt meg.

A jogosulatlan kárfizetések megelőzése többletmunkát igényel a biztosítók részéről, így akár további bizonyítékokat is kérhetnek a sérült autókról. Idevágó hír, hogy az Egyesült Királyságban a kötelező felelősségbiztosításért (kgfb) fizetett átlagár az idei év első harmadában 33 százalékkal, azaz 157 fonttal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami a mostani árfolyam szerint 70 ezer forintnak felel meg.