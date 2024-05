Kíméletlenül csökkenti dolgozói állományát a Tesla, mely „a költségcsökkentés és a termelékenység növelése érdekében” több mint 14 ezer alkalmazottjától vált meg. Legalábbis első ízben, mivel azóta kiderült, hogy a teljes marketingosztályát is szélnek eresztette az Elon Musk vezette vállalat. A leépítési hullám ráadásul nem kerülte el a leglelkiismeretesebb dolgozókat sem: van, aki a Tesla üzemének parkolójában aludt, hogy ne veszítsen időt az ingázással, mégis elveszítette az állását.

Negyedik hete sújtják megszorítások a Teslát, így akik továbbra is a vállalatnál dolgoznak, attól tartanak, hogy legközelebb őket bocsátják el – írja a Business Insider. A gazdasági portál szerint az amerikai villanyautó-gyártó több dolgozója arról számolt be a LinkedInen, hogy a hétvége során felmondtak nekik. „Miután április közepe óta szemtanúja voltam annak, hogy a csapatom hétről hétre egyre csak fogyatkozik, vasárnap délután én is megkaptam a rettegett e-mailt” – osztotta meg elbocsátása hírét az újabb hullám egyik áldozata.

Egy másik (immáron volt) alkalmazott a bejelentéséhez egy képernyőképet is csatolt a levélről, amiből kiderült, hogy május 5-e, azaz vasárnap volt az utolsó munkanapja. Az újabb elbocsátásokkal kapcsolatban megkeresték a Teslát, azonban a cikk megjelenéséig nem reagált a cég szóvivője.

Más, a kilétüket nem vállaló dolgozók korábban arról beszéltek a Business Insidernek, hogy a folyamatos elbocsátások hatására sokan már elkezdtek új munka után nézni. „Arra várok, hogy Elon küldjön egy újabb e-mailt, és közölje velünk, hogy végeztek az emberek kirúgásával” – mondta az egyikük. „Szükségünk van legalább egy jelre, ami arra utal, hogy nem kell tovább aggódnunk amiatt, hogy elveszítjük a munkánkat.”