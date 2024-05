Korábbi esetek nyomán már tudvalevő, mekkora fennforgást tudnak okozni az éhes medvék, különösen akkor, ha a tulajdonosok meg is könnyítik a dolgukat azzal, hogy nyitva hagyják az autóikat – igaz, legalább profi tolvajként viselkednek, és ilyenkor a kilincset használják.

Akadnak azonban olyanok, akik még ezek után sem kellően körültekintőek. Ennek tudható be az is, hogy április közepén nem egy, hanem rögtön két medve is megjelent egy kertes háznál, a kaliforniai Tahoe-tó közelében. Arról a ház biztonsági kamerái készítettek felvételt, ahogy a medvék gond nélkül jutnak be a felhajtón álló két autóba:

Egyikük könnyedén nyitotta ki a Jeep Grand Cherokee hátsó ajtaját, míg a másik medve a mellette parkoló RAM 1500 platóján talált valami számára érdekeset – foglalta össze a történteket a Motor1.com. Egy idő után az előbbi „elkövető” morogni kezdett, majd kidugta a fejét a kocsiból. A kamerák ezután egy rögtönzött birkózást örökítettek meg, mivel a medvék egymásnak estek a pick-up hátsó részén – valószínűleg ezzel hagytak maguk után néhány horpadást és karmolást.

A történetnek azonban itt még nincs vége, ugyanis nagyjából 15 perccel később másodjára is kikászálódik a RAM vezetőfülkéjéből az egyik medve. A mozgást érzékelve felkapcsolt a kültéri lámpa, így arra is fény derült, hogy a pick-up első ajtaja is nyitva van.

Nem derült ki, mekkora kuplerájt hagyott a beltérben, kielégítő élelmet azonban biztosan nem talált, mert ezt követően azonnal a Jeep felé vette az irányt. Az több, mint valószínű, hogy az SUV belső terét az egyik medve már korábban felforgatta, hiszen egész idő alatt nyitva volt annak a hátsó ajtaja. Ezúttal elöl szállt be, viszont a videó ezen a ponton hirtelen véget ért, így tisztázatlan maradt, mi történt ezután.