Noha az elektromos autók egyik előnyeként említik, hogy az alacsony súlypont révén nagyon nehéz felborulni azokkal egy-egy baleset során, a kínai Szecsuan tartományában ezt valakinek mégis sikerült összehoznia egy Teslával.

Egy, az úttestre lépő gyalogost akart kikerülni a Model Y-jával egy hölgy, azonban nekiment a két menetirány között kialakított járdaszigeten parkoló autóknak. Az ütközés következtében a Tesla a levegőbe emelkedett, ahol tízszer pördült meg, majd mire a kerekein landolva földet ért, alaposan megrongálódott.

A történteket egy, a baleset idején arra járó autó fedélzeti kamerája rögzítette. Figyelem: az alábbi videót annak tudatában nézze meg bárki, hogy a képsorok sérült embereket mutatnak:

This just happened in China today. A Model Y lost control after the driver trying to avoid hitting a pedestrian getting in the way. The driver and passenger walked away only with minor injuries from this scary accident, after the car rolled over multiple times. The car safely… pic.twitter.com/KIiKn2LgO3

— Sillicon Valley Rodeo 𝕏 (@foreverede44400) May 2, 2024