Egy kamion vezetője március végén szabálytalan sávváltás miatt ütközött egy autónak az M0-s autóúton Dunaharaszti térségében. A beforgatott kocsi a belső sávban érkező autónak ütközött úgy, hogy beborította a pályaoldalakat elválasztó betonelemek közé.

Szerencsére csak egy könnyebb sérültje lett a balesetnek. Az ütközés erejét viszont jól mutatja, hogy három betonelem is elmozdult…

A baleset egy éppen arra haladó rendőrautó előtt történt, így a hatóság azonnal be tudott avatkozni. Ez az eset is jól példázza, mennyire fontos, hogy mindig figyelmesen, óvatosan kell vezetni, figyelni kell a forgalmat, a többi közlekedőt, és persze ügyelni kell a holtterekre is!