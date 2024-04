Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy többek között amiatt közkedvelt az autósok körében a Waze, mert az alkalmazáson keresztül jelezhetik egymásnak, ha valahol éppen rendőrt vagy traffipaxot észlelnek. Ugyanakkor a funkció létjogosultságát gyakran vitatják abból a szempontból, hogy valóban hasznos-e, vagy csak azok életét könnyíti meg, akik vezetés közben egyébként nem tartják be a szabályokat.

Kanadában azonban másképp látják a helyzetet, legalábbis a waterlooi rendőrség nem ért egyet azokkal, akik szerint kizárólag azt a célt szolgálja, hogy szabálykerülésre buzdítsák a járművezetőket. „Számos eszközt és technikát alkalmazunk annak érdekében, hogy javítsuk a régió közúti biztonságán, és ehhez hozzátartozik az is, hogy nagyobb teret adjunk a rendőrök láthatóságának és a proaktív végrehajtás” – nyilatkozta Scott Griffiths törzsőrmester a Cambridge Today hasábjain.

Hozzátette:

A rendőr helyzetének megjelölése javítja a közlekedésbiztonságot. Lelassítja a forgalmat, ugyanis a sofőrök fokozottabban figyelnek a saját sebességükre.

Griffiths ugyanakkor megjegyezte, természetesen nem jó, ha valaki visszaél a lehetőséggel, és a szabályok kijátszására használja. „Arra bátorítjuk a járművezetőket, hogy mindig tartsák be a kiírt sebességkorlátozásokat, akár van ott rendőr, akár nem” – mondta.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az autósok lehetőleg csak hangvezérléssel használják a Waze-t, mivel az is törvénybe ütközik, ha kézben tartott mobiltelefonnal vezetnek. Erre a legtöbb országban már nincs is szükség a Waze használatához, kivételt is csak azok az országok jelentenek, ahol eleve betiltották az applikáció ezen funkcióját, mint például Franciaországban.