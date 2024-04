A Peugeot 206 CC sikeres keménytetős kabrióként még kapott utódot a 207-es szériával, ám a következő francia városi kisautó a 208-as már nem adta meg a tetőtlen andalgás szabadságát a vásárlóknak.

Most fény derült arra, hogy próbálkozás azért volt a Peugeot háza táján, egyetlen vászontetős prototípust építettek, amit most állítotak ki Franciaországban, Sochauxban egy Peugeot múzeumban. Az A97 kódjelű típust 2007-ben kezdték fejleszteni, még bőven a Peugeot 208-as 2012-es megjelenése előtt.

Elődeivel ellentétben, ez nem kapott keménytetőt, a 208 kabrió visszatért volna a vászontetős kialakításhoz. Ezzel felesleges kilogrammokat faragtak le a tömegből, valamint a gyártása is olcsóbb. Nem mellesleg esztétikailag is kiegyensúlyozottabb ez a kialakítás, mint a nagy tetőszerkezet miatt bunfordi farral épített CC modellek, emellett ez a megoldás több helyet hagy az utasok fejének, és a második sor is használhatóbb valamivel.

A tetőt mozgató mechanikát a kategóriában jártas Magna Steyr osztrák cég építette, többek között itt készült a Peugeot RCZ is. A vörös vászontetőhöz színben passzoló bőr belső járt a kiállított prototípusban. Egy francia lap a L’Argus szerint a kabrió a formatervezők titkos fejlesztési projektje volt a Peugeot-nál, amit nem osztottak meg az akkor még PSA (ma már Stellantis) legfelsőbb vezetésével.

Megcsinálták, így kész terméket tudtak bemutatni a PSA-vezetőségnek, akik végül leszavazták az ötletet, és inkább a Citroen DS3 Cabrio gyártása mellett döntöttek. Ez utóbbi nem volt teljes értékű nyitott autó, csak a tetőt lehetett eltűntetni, az oldalsó oszlopok maradtak. Gyártása, fejlesztése viszont sokkal olcsóbb volt, a helyi források szerint négyszer kevesebbe került ezt piacra dobni, mint a Peugeot 208-as kabriót.