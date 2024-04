Már egy teljesítménymérő padon elvégzett teszthez is alaposan fel kell készülnie a szakembereknek, ha a világ egyik legerősebb sorozatgyártású autóját, a Bugatti Chiron Super Sportot akarják megmérni.

Akkora teljesítmény- és sebességtartományban, amelyben a Chiron mozog, minden apróságnak nagy jelentősége van. Egy pici hiba a keréktárcsák kiegyensúlyozásánál is végzetes lehet. Olyan rezonanciákat kell elviselnie a karosszériának, a W16-os motornak, a kerekeknek, amelyeket nagyon nehéz szimulálni. Ezért a Bugatti a fejlesztéseket extrém körülmények között készíti elő, írja a Bosch Blog.

A teljesítmény és a végsebesség méréséhez a tesztekhez egy különösen finomra hangolható, összkerekes, egygörgős fékpadot használnak. A berendezésen minden kerék egy nagy görgőn fut, nem pedig két kis görgő között. Ennek az előnye, hogy a gumiabroncsnak csak egy érintkezési pontja van a görgővel, akárcsak a talajjal menet közben, így a gördülési ellenállás közelebb áll a valós körülményekhez. Emellett fontos szempont az is, hogy a kétgörgős próbapadhoz képest kisebb a kerék csúszása, az abroncsok így kevésbé melegednek, így nagyobb sebességet képes elérni a jármű.

A nagy teljesítményű dinamométert kifejezetten olyan különlegesen erős és gyors járművekhez fejlesztették, mint a Bugatti Chiron. Az eszköz segítségével a molsheimi hipersportautó ki tudja bontakoztatni teljes erejét szimulált körülmények között is – olvasható a Bosch blogjának korábbi bejegyzésében.

A speciális berendezésen a 420 km/órás sebességet a Chiron Super Sport állítólag simán eléri, de ilyen tempónál már másodpercenként több mint 50-szer fordul körbe a kerék. Ez olyan erőt tud kifejteni a futófelületre, amely körülbelül 4000-szerese a gravitációs gyorsulásénak (g 9,81 m/s2).

A teljesítmény-ellenőrzések, terhelésszimulációk és gyorsítások mellett emissziós méréseket és üzemanyag-fogyasztási méréseket is végeznek ezen a padon a mérnökök.

A fékpad méretei hatalmasak, a berendezés összesen 3,5 tonna, forgó tömege pedig 720 kilogramm körüli. A hátsó tengely görgőjét hidraulikusan lehet a tengelytávhoz igazítani. Hengerenként 1200 kW maximális fékerővel akár 480 km/órás sebesség szimulálható úgy, hogy a jármű még ilyen terhelés mellett is biztonságosan fékezhető.

A hűtésért felelős, 4 méter magas, 1,93 méter átmérőjű rotorral felszerelt ventilátor óránként 300 ezer köbméter levegőt mozgat, és akár 230 km/órás légáramot is generálhat. A légáram sebessége a menetsebességtől függően változik, ez a légáram látja el a motor, a kipufogórendszer, a sebességváltó és a differenciálmű alsó hűtését is. A levegőt 12,5 méter magas, ventilátorokat tartalmazó tornyokon keresztül mozgatják kifelé. A berendezés ezért valósághű légáramlatokat szimulál még nagyon nagy sebességnél is.

A mérnökök egy speciális rögzítési rendszert fejlesztettek ki, amely képes kordában tartani a Bugatti Chiron Super Sport hatalmas erejét. Négy különálló adapterlappal ellátott lemez rögzíti a hipersportkocsit a próbapadhoz, amelyeket 20 darab csavarral erősítenek az alvázhoz. A lemezek mindegyikét erős, 24 tonnás szakítószilárdságú láncokkal rögzítik egymáshoz és a szerelőcsarnok padlójához.

A tesztelés során két mérnök ül az autóban, akik felgyorsítják a Bugattit és beállítják a próbapadot. Az 1600 Nm-es nyomaték, az 1600 lóerő teljesítmény és a 440 km/órás végsebesség minden pillanatban teljes odafigyelést igényel, még próbapadon is.

A Chiron Super Sport hétfokozatú, dupla kuplungos sebességváltója 403 km/óránál kapcsolja a hetedik fokozatot, amely 3,6 százalékkal hosszabb áttételt kapott, mint az alapváltozatban. A 400 km/óra alatti tartományban sem lustult azonban el az autó: álló helyzetből 5,8 mp alatt gyorsul 200 km/órára, 12,1 mp alatt 300 km/órára – a 0–400 km/óra sprintnél pedig 7%-nyi időt spórolhatunk meg a mezei Chironhoz képest. Ebben az is közrejátszik egyébként, hogy váltás közben sem engedik visszaesni a turbó töltőnyomását: mindössze 0,3 mp szünet után máris ismét 2,8 baron (!) dolgozik a kompresszor.

1600 newtonméter nyomaték, 1600 lóerős teljesítmény és 440 km/óra végsebesség – a Bugatti Chiron Super Sport a világ legerősebb és leggyorsabb sorozatgyártású hipersportautója. 2019 nyarán felállította a sorozatgyártású járművek sebességi rekordját, amikor 490 km/órát ért el. Persze az ilyen különleges járműnek az ára sem hétköznapi, mintegy nettó 3,2 millió euró, vagyis közel 1,3 milliárd forint.