A villanyautózás problémái között már nem a hatótáv a legégetőbb, sok autó képes 4-500 kilométert megtenni egy töltéssel, ami hosszabb utakhoz is bőven elég lehet. Sokkal komolyabb gond, hogy a legfejlettebb villámtöltőkkel is legalább fél óra a 20 százalékról 80 százalékig történő töltés, amivel jó ha 150-200 megtehető kilométert nyerünk (típustól, teljesítménytől, akkumulátortól függően).

Ezen a téren hozhat komoly változást a Geely kínai prémium villanyautó-márkájánál a Zeekr 01-es típusban elsőként bevetett 95 kWh-s CATL Shenxing akkumulátor.

Ennek speciális, gyors töltésre optimalizált celláit 10%-ról 80%-ra mindössze 11 perc és 28 másodperc alatt sikerült feltölteni. Ez a kínai CLTC szabvány szerint 473 km hatótávot jelent, amivel azért épp tovább lehet indulni egy pár perces nyújtózás, vagy gyors kávé után.

Elevated experience with @ZEEKRGlobal’s all-new #ZEEKR001! Unlock 750 km of cruising range with #CATL’s #QilinBattery and superfast charging with our #ShenxingBattery that delivers 256km on a 5-min charge. Hop on NOW! 👇 pic.twitter.com/vCaibaR6kQ