A dízelmotorok szerelésének egyik nagy kihívása az évek során a blokkal szinte egybeolvadó, berohadó porlasztók kivétele. Ez extrém mértéket tud ölteni, az alkatrész meglazítása pedig szinte lehetetlen kézi szerszámokkal, emberi erővel.

Ez bekövetkezhet a motortérbe jutó víz, egyéb folyadék miatt kialakuló korrózió miatt, a porlasztók pedig akár be is törhetnek a hengerfejbe. Másik ok lehet a nem megfelelően tömítő tűzkarika. Ebben az esetben, az odakerülő égéstermék rövid idő alatt eltávolíthatatlan masszát képez a porlasztó csúcsa körül.

A kiemelésre vannak precíz, hidraulikus célszerszámok, de amikor házilag áll neki a brigád, és nincs lehetőség szervizbe vinni a kocsit, akkor jönnek a gógyis megoldások. Mint például ez, amit egy BMW E39 esetén vetettek be. Egyszerű fizika, de működik:

Egy török műhelyben továbbfejlesztették az ötletet. Csigás ellensúllyal vágtak bele, így nem kell a szomszéddal együtt ugrálva rángatni a porlasztót, és ahogy látszik, működik is a megoldás.

Végül pedig lássuk, hogy lehet ezt egy hidraulikus célszerszámmal, kevésbé látványosan ám, de annál hatékonyabban megoldani.