Új digitális okoskijelzőkkel kísérleteznek az Egyesült Államokban. Az eszköz célja, hogy infravörös és mikrohullámú érzékelőkkel felfedezze a gyorshajtó, vagy elkalandozó figyelmű, telefont nyomkodó sofőröket, és a jól látható kijelzőn figyelmeztesee őket. Az USA különböző területein vetik be ezt a technológiát Seattle városától egészen Washingonig.

Az okos kijelzők nem csak a telefonállás miatt tudnak figyelmeztetni, de figyelik a biztonsági öv használatát is. Működésük hasonló, mint a hazánkban is jól ismert, gyorshajtásra figyelmeztető kijelzőknek, amelyek nem küldenek bírságot, nem rögzítenek adatokat, csak a kijelzett tempóval, és egy üzenettel veszik rá a sofőrt, hogy tartsa be a szabályokat.

Ehhez hasonló pszichológiai hatást várnak az új készüléktől, ami „tegye le a telefon” felirattal venné rá az autósokat a biztonságosabb közlekedésre. Aki pedig jól viselkedik a volán mögött, az mosolygós arcot, egy szmájlit kap jutalmul.

A szakemberek remélik, hogy ezek a táblák – amelyek nem használnak kamerákat és nem gyűjthetnek személyes adatokat – javítják majd a sofőrök hozzáállását a biztonságos vezetéshez. Első körben négy intelligens táblát használva indul a program, amelyek nyolc héten keresztül váltják egymást 12 helyszínen.

Tim Hogan, a táblákat gyártó SaferStreet Solutions vezérigazgatója elmondta, hogy a technológia akár 40 százalékkal is csökkentheti a figyelmetlen vezetést, már egy hónap működés után. A járművezetők koncentrációjának pedig bármilyen javulása pozitív.

A Cambridge Mobile Telematics, amely a biztosítók számára követi a vezetők viselkedését, nemrégiben készített jelentése szerint a covid világjárvány kezdete óta riasztóan megnőtt a telefonhasználat a volán mögött az Egyesült Államokban.