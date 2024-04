A kanadai Vancouverben található Granville Island egyik gyalogosátkelője évek óta komoly konfliktusforrás a közlekedők között. A gyalogosok nem érzik magukat biztonságban, mert elmondásuk szerint az autósok sokszor nem veszik figyelembe, hogy valaki a zebránál várakozik, vagy már rajta is van.

Ezen problémára hívja fel a figyelmet egy helyi szervezet, a Vision Zero Vancouver, az alábbi akcióval:

Április elsején kihelyeztek a gyalogos-átkelő mindkét oldalára egy-egy kosarat, amelybe habszivacsból készült téglákat raktak, hogy a gyalogosok ezeket magasba emelve keljenek át a zebrán. A cél az volt, hogy autósok így jobban figyeljenek majd rájuk, az esetleges „téglatámadástól” tartva.

A helyi szervezet attól tart, hogy a kellemetlen gyalogosélmény miatt az emberek kevésbé akarnak gyalogosan vagy kerékpárral ellátogatni a szigetre, és meg inkább megnövekedik autós forgalom, ami így ördögi kört eredményez.

„Jellemzően az autósok nem azért veszélyeztetik a gyalogosokat, mert nem látják őket, hanem egyszerűen nem érdeklik őket” – nyilatkozta a Vision Zero Vancouver szóvivője.

Az áprilisi akció egyébként működött, a téglával átkelő gyalogosokra sokkal jobban odafigyeltek az autósok, mert féltek az esetleges károkozástól.

Be seen, grab a brick!

🧱

1. GRAB

2. LOOK

3. WAVE

4. CROSS pic.twitter.com/EEWJvNrUui