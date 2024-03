Rosszul végződött egy férfi 50. születésnapja Csehországban, aki ajándék gyanánt sportautó vezetést kapott, bár jogosítványa sem volt. A helyzetet rontotta, hogy ittasan indult próbakörre, majd végül szanaszét törte a mustárszínű Mustangot.- írja a Daily Mail.

A Hradec Kralove városában történt balesetről ráadásul videó is készült, amin látható, ahogy elveszti az uralmat a hatásókerék hajtású, amerikai sportkocsi felett. Teljes gázzal teszt meg egy kört táblát letarolva, majd annak végén pont egy autót eltalálva áll meg.

Ezt követően jelennek meg a rendőrök, akik a helyszíni vizsgálat alapján megállapítják az alkoholfogyasztás tényét, és kiderül a jogosítvány hiánya is. A helyi hírek szerint a férfi a szülinapi ebéd mellé ünnepi hangulatban sör-rum kettőssel készült a nagy élményre, majd elvitték a Ford Mustang Shelby GT500-as vezetésre. A felelősség terhe a szervezők vállát is nyomja, mivel elvileg egy józan sofőr mellet utasként lehetett volna élvezni a V8-as motor előadását, ők viszont engedték, hogy a volán mögé üljön.

Így sikerült összeszedni egy olyan születésnapi listát, amire garantáltan nem gondolt a gyertyák elfújása közben:

áthajtott a piros jelzésen

gyorshajtást követett el

jogosítvány nélkül vezetett

valamint ittasan ült volán mögé.

Azt, hogy az ügyben más is követett-e el törvénysértést, még vizsgálják.

Az autóban, amibe belehajtott, 50 ezer cseh koronás (kb. 800 ezer forintos) kár keletkezett, a Mustang javítása pedig nagyjából 3,2 millió forintba kerül majd. Ez a modell Mustangok között is ritka, különleges darab, lelke egy kézzel épített, 5,2 literes, kompresszoros alumíniummotor, amelybe kovácsolt hajtókarokat, tökéletesített hűtő- és kenőcsatornákat építettek. Legnagyobb teljesítménye 770 lóerő, a váltó hétfokozatú duplakuplungos egység, a végsebességet 290 km/órában korlátozták.