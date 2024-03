AMercedes-Benz A-osztály első generációja jelenleg a legolcsóbb csillagos típus a hazai használt piacon. A maga korában forradalmi váltást hozott ez a típus a német gyártó életében, ez volt az első fronthajtású típusuk, ami ötletes konstrukciójának köszönhetően kis alapterületen kínált tágas belteret. Titka a szendvics szerkezetű padlólemez volt, ami helyet adott a mélyen, döntve elhelyezett motornak. Így sík padlót tudtak kialakítani, az üléseket pedig könnyen kiszerelhetővé tervezték: ezeket kiemelve meglepően nagy teret ad a mindössze 358 centiméter hosszú városi kisautó.

Sokan emlékeznek még a típus indulását övező botrányra, amit a hírhedt jávorszarvas teszt okozott. A kikerülési manőver tesztjénél az A-osztály felborult, ezért komoly beruházással kellett a Mercedesnek orvosolni a hibát: átdolgozták a futóművet és komoly menetstabilizáló rendszert szereltek az autóba.

Így elég messze állt tőle a sportosság, de azért a német mérnökök vére nem vált vízzé, a gyári csúcsmodell A210 140 lóerős kivitele mellé építettek pár érdekes prototípust. A legemlékezetesebb talán a két 1,9 literes motorral szerelt A38-as, amiben hátra a csomagtér alá is került egy 125 lóerős benzines. Így 250 lóerőt tudott, , amivel 5,7 másodperc alatt futotta a 0-100-at és meg sem állt egészen 230 km/h-ig.

Nem ez volt az egyetlen! Kevésbé ismert, de 2002-ben a dupla motor helyett egy nagy motorral is próbálkoztak. Eredetileg 500 lóerős V8-ast akartak beépíteni, de az sehogy sem fért be az apró típus orrába, ezért maradt az SLK-ból származó 3,2 literes V6-os. Ezt sikerült belegyömöszölni, az átépítést pedig a HWA műhelye végezte. Ebben az üzemben készültek a CLK DTM versenyautók is, de az FIA GT1, CLK GTR projektekben is együttműködtek a Mercedessel.

Így érdekes kihívásként vágtak bele az építésbe, aminek eredménye egy 375 lóerős, kompresszoros V6-ossal szerelt őrült gép, ami 4,9 másodperc alatt érte el a százas tempót, és 200 km/óráig is csak 20,2 másodperc kellett neki. Ma már nem megdöbbentő értékek, de egy ilyen apró autóval vegyítve jó élménynek tűnik ez a sportos hajtáslánc.

A projekt hátulütője a nagy tömeg lett, a hátsókerék-hajtással 1665 kilogrammos tömeg ebben a rövid, magas autóban azért nem volt a rekord köridők záloga, érthető, hogy gyártásba sem került, még az A210-es is ritkaság, a vevők nagy része megelégedett a kisebb motorokkal.