Hasít a The Turn névre hallgató csatorna a YouTube-on: bár a 75 ezer feliratkozójával messze van a rekordtól, a jellemzően néhány másodperces Shorts-videókkal így is komolyabb közösséget ér el. Nincs olyan felvétel, ami ne generált volna legalább 100 ezres nézettséget – nem kell nagyítóval keresni a milliós számokat sem, a legnézettebb videók pedig több mint 10 millió megtekintésnél tartanak.

A jól hangzó statisztikákhoz mindössze két dolog kellett: egy fix kamera, továbbá egy kanyar, amivel az autósok többsége láthatóan nem boldogul az Egyesült Államokban – arra ugyanakkor nem derült fény, hol található a helyszín, ami sorra szedi az áldozatait. Az esetek többségében a fák között kötnek ki az autósok, de az sem ritkaság, hogy az útszéli táblák látják kárát az elhibázott kanyarbevételeket.

Áldozatok tekintetében alapvetően egyáltalán nem válogat: ahogy az látható, ugyanúgy lesodródnak az útról a személyautók, mint a motorok és a méretes SUV-k és pick-upok. Az sem tesz különbséget, hogy éppen éjjel van-e, vagy nappal, esik-e az eső, vagy sem. Egyesek szerint erre az lehet a magyarázat, hogy a kanyar közepén hirtelen megváltozik annak a dőlésszöge, azonban az valószínűbb, hogy nem úthibáról van szó, hanem inkább sorozatos vezetői hibákról.

Egy érdekes jelenetet el is csíptek a kamerák, amik ezt a forgatókönyvet igazolják: például Ferrarikkal is jártak a környéken, és bár köztudott, milyen az, ha felülmúlják a lóerők a vezetői képességet, ez esetben azokkal – még ha látványosan lassítva is, de – sikerült gond nélkül bevenni a kanyart.

Árvíz és vasúti híd is volt már az autósok rémálma

Az pedig egyáltalán nem újdonság, hogy egy-egy útszakasz hasonló módon tesz szert komolyabb hírnévre. Az Egyesült Királyságban egyenesen sportot űznek abból, hogy a Rufford Mill Fordnál autóval hajtanak bele az adott esetben fél méter mély árvízbe.

A fuvarozók számára pedig az észak-karolinai (USA) vasúti híd a rettegett mumus: a hírhedt 11-8-as rendre konzervnyitóként tépi fel a teherautók tetejét. Az évek során annyi kárt okozott az ominózus átjáró, hogy saját weboldala is van már.