Észak-Karolina állam legtöbb hídja alatt 15 láb, azaz 457 cm áll a forgalom rendelkezésére, így még a magasabb szerelvények is kényelmesebben elférnek ezeken a helyeken. Van azonban egy kivételes hely Durham városában, ahol egy vasúti felüljáró már száz éve épült, és legfeljebb csak 11 láb és 8 col, azaz 355 cm magas járművek fértek el alatta.

A megszokásból, de helyismeret nélkül közlekedő fuvarozók az évek során sokszor szorultak be a híd alá, vagy csak borotválták le járművük tetejét. Az évek során több mint száz jármű járt pórul, melyek egy részét rögzítették is. Jurgen Henn ugyanis az egyik közeli épületre kamerát szerelt, a balesetek felvételeit pedig rendszeresen feltölti a YouTube-ra. A felüljáró még egy webshopot is kiszolgál, ahol a balesetekből visszamaradt törmelékeket, fémdarabokat vásárolhatják meg az elvetemült rajongók.

A bizniszt veszélybe sodorta, hogy az állami szervek cselekedtek, és nagyjából 20 centivel megemelték a vasúti felüljárót. A 11-8-as híd így ugyan hivatalosan 12-4-es lett, utalva a lábban és colban megadott magasságkorlátozásra, de május 11-én bebizonyosodott, hogy még mindig rászolgál hírnevére az átjáró, és a 167. áldozat is csak sérült járművel folytathatta útját.