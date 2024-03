Ausztria eddig sem bánt kesztyűs kézzel a gyorshajtókkal, március 1-től azonban jelentősen szigorításokat vezettek be: a friss szabályok szerint aki lakott területen belül 80 km/órával, lakott területen kívül pedig 90 km/órával túllépi a megengedett legnagyobb sebességet, annak akár lefoglalhatják, sőt el is árverezhetik az autóját. Ha pedig felmerül a közúti versenyzés gyanúja, a lefoglalás és árverezés már lakott területen belüli 60 km/órás sebességtúllépés esetén is lehetséges.

Az első lefoglalt autó Bécs Josefstadt kerületben akadt fenn a rostán, a Volkswagen Scirocco 114 km/órás sebességet ért el az 50 km/órás körzetben. A 28 éves autós jogosíját a helyszínen elvette a rendőrség, és mivel a sebességtúllépés meghaladta a 60 kilométer/órát, a verdát is lefoglalták.

Ennek híre ment a helyi sajtóban, sőt mi is írtunk róla. Ennek ellenére valószínűleg pár osztrák gyorshajtó nem hallott az ügyről, mert egy BMW 330-as 21 éves sofőrje szintén autó nélkül maradt a napokban. Az A22-esen Langenzersdorf közelében szaladt meg veszélyes módon a bajor típus kilométerórája: a megengedett 130 km/óra helyett 247 km/órát mutatott. Az autópálya rendőrök a gyorshajtót megállították. A gyorshajtás miatt feljelentették, illetve az autót lefoglalták.

A következő gyorshajtónak tegnap kellett leadnia az autóját Alsó-Ausztriában: A Hausleiten-i rendőrőrs rendőrei lézeres méréseket végeztek a B4-es autópályán március 13-án. Délután fél négykor egy 44 éves korneuburgi sofőrt 178 km/órával mértek be a 100 km/órás szakaszon. Jogosítványát bevonták, az autót pedig ideiglenesen lefoglalták.

Az osztrák rendőrség egyelőre beszámol az ilyen egyedi esetekről, kíváncsian várjuk milyen statisztikák fognak születni pár hónap múlva, mennyire lesz sikeres a szigor, csökken-e a gyorshajtók száma, vagy megtelnek a rendőrség lefoglalt autóknak létrehozott telepei.