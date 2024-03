Meglehetősen bizarr látványt nyújtott, ahogy múlt hét szombat, vagyis március 2-án délután két lovat üldöztek a rendőrök az Egyesült Államokban, az I-90-es autópályán. A két jószág ráadásul a clevelandi hatóságok állományából szökött meg, majd az autók között, ráadásul a menetiránnyal ellenkező irányba vágtattak.

A szokatlan eset kapcsán a Jalopnik cikke szellemesen megjegyezte, hogy a lovakat megbüntethetik, amiért meggondolatlanul és a forgalommal szemben vágtáztak. Egyiküket sem lőtték le, bár ellenálltak a letartóztatásnak, ahogyan a beidézésükre – és ezzel együtt komolyabb következményekre – is aligha kerül sor, megvannak ugyanis a kapcsolataik.

You don’t see this everyday 😳🐎🚓

Two horses were seen running away from Cleveland Police on I-90 near downtown today.

🎥 @signalcleveland pic.twitter.com/DfAQsdXEpS

— I'm From Cleveland (@ImFromCle) March 2, 2024