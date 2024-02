Egy csapat tinédzser tört be a Jaguar és a Land Rover wisconsini (USA) kereskedésébe, majd onnan a banda mindegyik tagja egy-egy luxusautóval távozott. Akciójukat a biztonsági kamerák is rögzítették, a felvételeken pedig a maszkot viselő gyanúsítottak mellett az is látható, ahogy az egyikük a lopott autóval ront ki a szerviz garázskapuján – írja az esetről az AP News.

A múlt hét vasárnap, azaz február 18-án történt lopás során tehát összesen kilenc autót lovasítottak meg. A luxusautókból álló zsákmány értékét 583 ezer dollárra becsülik, ami a mostani árfolyam szerint csaknem 210 millió forintnak felel meg.

The Freeman has obtained security footage on the premises of the Fields Jaguar/Land Rover/Volvo car dealership, 1901 E. Moreland Blvd., from Sunday morning when a group of individuals broke into the dealership and stole nine vehicles … pic.twitter.com/fJbsCZBKAS

