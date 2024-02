A páncélozott katonai járművek között is kiemelkedő monstrum ez a Ford F550 alapjaira épülő, Goat Tactical által gyártott Atlas APC. Kérhető olyan borítással, ami a .50-es kaliberű lövedékeknek is ellenáll. Meglepő, de egy ilyen hegyomlás az Egyesült Államokban akár rendszámot is kaphat, pedig ez tényleg hírből sem ismeri a gyalogosvédelmet.

Masszív külseje nem csak dekoráció, B6-os besorolású acéllemezekkel borították a karosszériát, az ablakai pedig 7,6 centiméter vastag, szintén golyóálló üvegből készültek. Kilenc kiállást kapott, ahova géppuskát lehet telepíteni, valamint csapóajtót a tetőre, ha esetleg ott lehetne csak menekülni. Opciósan ide kérhető egy lövegtorony is, ha valaki az igazán aktív védekezés híve.

Ezenkívül külső világítást, tetőre szerelt pótkereket, elektromágneses impulzusok elleni védelmet, szirénát és hangosbeszélő rendszert, motor- és hűtővédelmet, valamint egy légtisztító rendszert kap, amely megvéd a poszt-apokaliptikus pusztaság füstjétől.

Alapja a Ford technikája, egy 6,7 literes turbódízel motor dolgozik az orrban, amely mind a négy kereket hajtja egy tízsebességes, automata váltón keresztül. Maximális teljesítménye 330 lóerő, és 1016 Nm nyomaték 2000-es fordulatszámon mozgatja a 7,8 tonna tömegű monstrumot, amelynek hasznos terhelése 1,5 tonna. 147 literes üzemanyagtartállyal 640 kilométerre tud eljutni egy feltöltéssel, a végsebesség pedig 144 km/óra.

A végsebességnél lényegesebb, hogy ezzel menekülhetünk tökön-babon át, 34 centiméteres hasmagassága, 31 fokos első terepszöge nem ok az elakadásra, inkább a nagy tömeg miatt lehet aggódni: egy kis sár, puha föld elég lehet, hogy megfeneklett acélcsapda legyen az Atlas APC-ből.

Persze ilyenkor is jó bázis lehet a páncélozott jármű, ami a szabványos B6 csomaggal a .38-as kalibert, valamint a 5,56×45 mm-es AR-15-ös lövedékeit is felfogja. Opcionálisan B7-szintű védelem is rendelhető, amivel a .50-es kaliberű lövedék sem okoz problémát.

Az alapkivitel üléskonfigurációja három ülést tartalmaz elöl és két padot hátul, de számtalan testreszabási lehetőség kínálkozik, beleértve az ügyfél kívánságai szerinti teljesen egyedi összeállításokat is.

Az árak 140 millió forintnak megfelelő dollárról indulnak, az opciók között bőrkárpitozás, egyedi festés, 360 fokos LED-világítás, egyedi felfüggesztés és még sok más, akár platós kivitel is rendelhető.