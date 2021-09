Az afrikai Car magazin beszámolója szerint nagyon jól halad a páncélozott Toyota Land Cruiser 300 fejlesztése az SVI-nél, Dél-Afrikában. A golyóálló autók gyártására specializálódott cégnél örültek annak, hogy már az országba kerülő első szállítmányból tudtak autókat vásárolni, mert a hasonló, nagy terepjárók esetében általában elég sokáig tart a B6-os szintű védelem megtervezése és letesztelése.

De mi is az a B6-os védelem?

A különböző védelmi szinteket nemzetközi sztenderdek B4-től B8-ig jelölik. A legalacsonyabb szint a B4, amely csak az autó oldalfalának ellenállását erősíti meg a 9 milliméteres lőszerekkel szemben. Eggyel feljebb a B5 már teljes páncélozottságot jelent, és a híres és elterjedt, Kalasnyikovként ismert AK-47-es gépkarabéllyal szemben is megbízható védelmet nyújt. A B6-os szintű védelem gyakorlatilag már minden kézifegyverrel szemben megfelelő védelmet ad, sőt, akkor is, ha az ilyen védelemmel ellátott autót kézigránáttal dobják meg, vagy, ha 5 kg tömegű aknára fut. Bár ilyenkor jó eséllyel a levegőbe repül a jármű, de a benne ülő védett személyek túlélik a detonációt.

A B6-os védelemhez 36-48 mm vastag páncélozott üveg és 5 mm vastag, karosszériához hegesztett páncél szükséges, a kettő együtt egy nagy strapabírású biztonsági utascellát hoz létre. A még magasabb szintű, nagyobb aknák, bombamerényletek, robbantások, illetve tartós géppisztolysorozatok ellen is védelmet adó B7 és B8-as páncélcsomagok egyedi megrendelésre készülnek, kizárólag állami szervek és biztonsági cégek számára.

Az SVI-nél nem volt kérdés, hogy a Land Cruiser 300-at kezelésbe vegyék, ugyanis elődje, a Land Cruiser 200 az egyik legsikeresebb típusuk volt az elmúlt egy évtizedben. Ráadásul mivel a 300-as széria könnyebb és erősebb a 200-asnál (a súlycsökkentés érdekében a karosszériaelemek többsége alumíniumból készül, beleértve az ajtókat is), még alkalmasabb arra, hogy golyóállóvá alakítsák, benzines és dízel változatban egyaránt.

Meglepő, de a szakértők inkább a dízelmotoros verziók páncélozását ajánlják, mivel ezek nagyobb nyomatékuk miatt kevésbé érzik meg a megnövelt tömeggel járó extra terhelést, kevesebbet fogyasztanak, és maga a gázolaj is kevésbé robbanékony, mint a benzin, és nehezebben is lobban be.

A fejlesztés kezdetén az SVI-nél a Land Cruiser 300-ast lebontották a csupasz fémig, hogy megmérhessék, a szükséges megerősítések számára mennyi hely áll rendelkezésre. Egy háromtengelyes mérőkar és egy 3D szkenner segítségével végül elkészült számítógépen a térbeli modell, amellyel elkezdhették a tervezést. Az SVI ultrakönnyű és nagyteljesítményű kompozit anyagokból álló páncélozást használ, hogy mérsékelje a hozzáadott tömeg nagyságát a kritikus területeken, de anélkül, hogy veszélyeztetnék az AK-47, R5 és R1 gépfegyverek lövedékei elleni védelmet.

Az SVI előrejelzése szerint a teljes páncélcsomag kifejlesztése körülbelül két hónapig tart majd a Land Cruiser számára. A gyártás azután kezdődik meg, hogy elvégezték az első kész jármű védelmének, valamint menettulajdonságainak a vizsgálatát, kiértékelték az eredményeket, és megfelelőnek találták azokat.

Ugyan a Land Cruiser 300 páncélcsomagjának pontos ára még nem nyilvános, de az SVI szerint a 360 fokos, B6-os védelmet nyújtó átalakítás hozzávetőleg nettó 900 ezer dél-afrikai randba, azaz nagyjából 18,6 millió magyar forintba fog kerülni.