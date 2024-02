Az eset még 2021-ben történt Wisconsinban, az Egyesült Államokban, de a belső kamera felvételei csak most kerültek elő. A vasúti sínekre hajtó Amazon furgont 130 km/órával találta telibe egy Amtrak szerelvény.

A furgont épp a harmincharmadik születésnapját ünneplő Alexander Evans vezette. Szinte a sínekkel párhuzamosan futó útról kanyarodott a vonat elé, nem volt jó rálátása a vasúti pályára, és nem hallotta a közeledő vonatot, mivel bal oldali fülére süket.

Evans a WISN-nek elmondta: „Szó szerint olyan volt a vonat kürtje, mint egy hosszú sípolás, én pedig ráléptem a gázra, próbáltam eltűnni onnan.”

A baleset képeit és a videót elnézve pont a megfelelő mértékben sikerült átérnie. Bár a furgon felét elvitte a vonat, ő centikkel úszta meg a halálos ütközést, saját ülésében, bekötve a biztonsági övvel ott maradt az átkelőhely aszfaltján. Sem ő, sem a vonat utasai nem szenvedtek jelentős sérüléseket. Így a nap végén egy fél furgont hátrahagyva fejezte be a munkát, és térhetett haza egyben feleségéhez és két gyermekéhez.

„Még most sem tudom elhinni, hogy élek” – mondta. Az ABC is megjegyzi, hogy az átkelő veszélyes, és hogy ideje megcsinálni, miként több, az államban lévő vasúti kereszteződést is.

Hazánkban is sok baleset történik a vasúti átjárókban. 2024 januárjában különösen súlyos volt a helyzet, kétszer annyi baleset történt, mint egy évvel korábban.Sokan nincsenek azzal sem tisztában, mint jelent a vasúti átjáróban látható villogó fehér fény. A Vezess korábbi cikkében többek ezt is bemutattuk: