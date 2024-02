A Mansory által tuningolt Rolls-Royce Cullinan maga a nagybetűs feltűnés. A tuningműhely „Linea d’oro”-nak nevezi a modellt, ami olaszul annyit tesz: „Aranyvonal”. A német cég most is hű volt saját stílusához, az autó masszív karosszéria kiegészítőket kapott, a fényezés pedig kéttónusú. A frontrész türkizkékje átvált matt feketébe ahogy hárafelé haladunk, miközben az arany több ponton is megjelenik.

De nem az arany a legdrágább részlet az autón, hanem a rendszám. Még 2023 áprilisában, Dubajban került árverésre egy rendszámtábla amit észbontó 55 millió dirhamért, azaz 5,3 milliárd forintnak megfelelő összegért vették meg, ezzel akkor a világ legdrágább rendszámtáblája lett.

A győztes ajánlatot állítólag Pavel Valerjevics Durov, egy francia-emirátusi üzletember tette, aki a Telegram alkalmazást alapította. Nehéz eldönteni, hogy a legdrágább rendszám milyen autóhoz illene igazán, de talán feltűnésben a Cullinan a lehető legalkalmasabb alany.

Ez a monstrum illik a”Dubai 7″ feliratú azonosítóhoz. A különleges gép orrában a Cullinan 6,75 literes V12-es motorja dolgozik 600 lóerő (gyári érték 571 LE) teljesítményt és 950 Newtonméter (gyári érték 850 Nm) csúcsnyomatékot leadva. Ezzel a 0-100 km/órás gyorsulás kereken öt másodpercig tart, a végsebesség pedig 280 km/óra.

Kerekei kovácsolt könnyűfém Mansory FD.15-ösök 24 col méretben, a beltér pedig ugyanolyan türkiz árnyalatban pompázik, mint a karosszéria, és itt is akad pár 24 karátos arany dekorációs elem. A legdrágább rendszámtábla korábbi rekordját a „Dubai 1” rendszámtábla tartotta, amely 2008-ban 14,2 millió dollárért (5,1 milliárd forint) kelt el.