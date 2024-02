Annak ellenére, hogy még 1973-ben kivezette a kínálatából a Volvo, a mai napig él a legendás P1800 szelleme: néhány évvel ezelőtt a svéd márka verseny- és sportrészlege, a Cyan Racing gondoskodott az 1960-as években meghatározó 2+2 üléses sportautó feltámasztásáról, amikor modernkori vonásokat magára öltve, pályaautóként tért vissza a köztudatba.

A nosztalgiának pedig koránt sincs vége, a napokban ugyanis a Cyan Racing bemutatta a P1800 restomod GT-változatát, amivel az volt a cél, hogy megmutassák a típus sokoldalúságát, továbbá azt, hogy szinte határok nélkül testreszabható. Nos, ez nem jelenti azt, hogy kényelmesebbé vált az átalakított P1800-as Volvo – bár a hangszigetelésén sokat csiszoltak –, viszont a futómű állíthatósága révén sokkal könnyebb megzabolázni, például a kanyarokban.

Ahogyan négy éve, úgy most is a Volvo S60 alapjaira épített TC1-es túraautó 2,0 literes, négyhengeres motorja gondoskodik a hajtásról, ami alapjáraton 420 lóerőt jelent, de alacsonyabb, 350 lóerős teljesítménnyel is rendelhető. Szénszálás karosszériájának, valamint titán bukócsöveinek köszönhetően még mindig egy tonnánál kevesebbet nyom a svéd sportkupé.

Már az első kész, az Egyesült Államokból megrendelt példány látható a képeken, amit egyedi zöld fényezéssel és homokszínű bőr-, illetve szövetkárpittal szállítanak. Elkezdtek dolgozni a következő darabon is, de nem két perc lesz, mire legördül a futószalagról: körülbelül 12-15 hónapig tart, mire a Cyan Racing elkészít egy P1800-ast a göteborgi üzemében, az ára pedig 700 ezer dollár, azaz körülbelül 250 millió forint.