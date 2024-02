Egy új-zélandi autósnak további 28 napig várnia kell, hogy szenvedélyének hódolhasson (a vezetésnek), hiszen járművét a rendőrség 15 perccel azután foglalta le ismét, miután egy előző balhé miatt már 28 napra elkobozták tőle és most hozhatta el a hatóság telephelyéről.

Ja, hogy miért foglalták le újra?

Mert a telepről kifelé jövet már keresztbe vágta a Lexus IS-t és az abroncsok úgy okádták a füstöt, mint Süsü.

A helyi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a Lexus IS-t először január 5-én kobozták el, miután egy be nem jelentett autós rendezvényen az utcán vandálkodtak. Ez egyébként jellemző az új-zélandi autósok egy részére, ugyanis az autósportnak hatalmas kultúrája van az országban, főleg a drift- és raliversenyeknek, így a fiatalok naná, hogy nem pályára mennek (vagy nem csak pályára), hanem közúton is veretik, amikor úgy van. És általában úgy van…

Itt példa illegális autós megmozdulásra:

A Lexus tulajdonosát másodjára, február 9-én egy járókelő buktatta le, aki amint meglátta, hogy megcsúszik az IS fara és elkezd füstjeleket eregetni, azonnal hívta a rendőrséget, akik igen hamar lekapcsolták a fiatal férfit, újra…

A helyi törvények szerint az utcán driftelés komoly szabálysértésnek számít, ezért nem csak a járművet foglalják le haladéktalanul, de pénzbüntetést is kiszabnak a volán mögött ülő, önjelölt Ken Blockoknak.