Látható előjel nélkül robbant fel egy első generációs Ford Focus, miközben sűrített földgázt (CNG) tankoltak bele egy észak-argentínai benzinkúton. A robbanás következtében több kilogrammnyi kábítószer terítette be a töltőállomást – írja a helyi beszámolókra hivatkozva a Carscoops.

A robbanást (1:36-nál – szerk.) a benzinkút biztonsági kamerái rögzítették:

Senki sem ült az autóban a robbanás idején, az argentin jogszabályok ugyanis előírják, hogy az utasoknak is ki kell szállniuk az autóból, ha azt CNG-vel tankolják. Ennek köszönhetően az autót vezető nő és három kiskorú utasa sértetlenül megúszta az esetet, azonban egy felnőtt és egy gyerek így is megsérült.

A február 7-én, szerdán történt eset korántsem az első az elmúlt időszakból. Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a napokban még két egyesült államokbeli benzinkúton történt robbanás: az egyik esetben egy balul elsült gumifújásnak, míg a másikban egy, fékezés nélkül a töltőoszlopba csapódó kisteherautónak lett látványos eredménye.

Bár tagadta, hogy tudott volna az üzemanyagtartályba rejtett kokainról, mondván, nem az övé a szedán, a sofőrt – aki egy Buenos Aires-i rendőrnő – letartóztatták. Bevallása szerint Oranból tartott az onnan körülbelül 270 kilométerre található Saltába, az északi határ közelsége miatt azonban egyesek azt gyanítják, hogy az autót és a benne elrejtett, illegális szállítmányt akarták kivinni az országból. Körülbelül 20 kilogrammnyi kokaint azonosítottak a hatóságok, a robbanás azonban megnehezíti annak megállapítását, valójában mennyit szállíthattak a Forddal.

Arra továbbra sincs magyarázat, mi miatt következett be a robbanás. Ahogyan azt egy korábbi eset is mutatja, sok esetben engedély nélkül alakítják át CNG-üzeművé az autókat, és ehhez olyan üzemanyagtartályokat használnak, amik egyáltalán nem az adott nyomásra vannak méretezve. Közvetve tehát a kokainnak is lehetett szerepe a robbanásban: a sárga, téglalap alakú csomagok ugyanis a tartály térfogát csökkentve hamarabb előidézhették a nyomás hirtelen megnövekedését.