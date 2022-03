Szép napos délután volt a brazil Fortaleza városában, egy VW-tulajdobos pedig úgy gondolta, ez a megfelelő idő arra, hogy tankoljon egy kis gázt CNG-s autójába. Eddig semmi extra, aztán egyszer csak valami történik, az autó hátuljában lévő gázpalack pedig úgy nyitja ki a Volkswagent, mint Rozsomák a konzervdobozt.

Momento exacto de la explosión de un carro que estaba siendo cargado con gas natural vehicular. Afortunadamente el conductor estaba fuera del vehículo (regla que espero se cumpla siempre). pic.twitter.com/2GOKcURI3A — El Padrino (@insolado10) March 21, 2022

A helyi hírportálok szerint a CNG-tartály nem szabályosan volt beszerelve az autóba és a benzinkút is hibázott, ugyanis a személyzetnek ellenőriznie kellene minden CNG-s autón a hivatalos pecséteket. A gáztartály 60 méterrel arrébb csapódott be, megrongálva egy másik autót is.

Mi is az a CNG?

A CNG a Compressed Natural Gas, a sűrített földgáz rövidítése. A gyakorlatban a CNG felhasználása úgy zajlik, hogy a vezetékes földgázt 200-250 baros nyomásra sűrítik egy kompresszorral, majd a normál benzinkútoszlopokhoz hasonló töltőnél az ennek felhasználására gyárilag alkalmas vagy utólag átalakított autók, kisteherkocsik, buszok tartályaiba engedik. A CNG javarészt a legegyszerűbb molekulaszerkezetű szénhidrogénből, metánból áll, elégetése során szén-dioxidon és vízen kívül elméletileg nem, gyakorlatilag alig keletkezik más melléktermék.

A gázmotoros járművek tiszta üzemük miatt számos európai nagyvárosban nagyon kedveltek buszként, taxiként, kommunális járműként. A CNG-t kilóra mérik, ára nálunk nagyjából megegyezik a benzinével, dízelével, de a legjobb gázos személyautók fajlagosan jóval kevesebbet fogyasztanak belőle százon. A CNG nem összekeverendő az LPG-vel, mely a kőolajipar terméke, cseppfolyósított propán-bután gázkeverék.