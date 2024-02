„Januárban ismét nőtt a vasúti átjárós balesetek száma Magyarországon.” „A figyelmetlen autós lassítás nélkül száguldott át a zebrán.” „Az útkezelő hatalmas, figyelmeztető jelzésekkel ellátott járművébe csapódott az autópálya belső sávjában, lassítás nélkül.„ – ez csak néhány, a közelmúltban történt balesetek címszalagjaiból. De hogyan történhetnek meg ezek a dolgok? Vajon mi vonja el ennyire az autósok figyelmét a vezetésről?

A baleseteket általában (több mint kétharmadukat) a “helytelen vezetési magatartás” okozza. Ezen halmazon belül azonban átrendeződés tapasztalható Európában. Miközben például a sebességtúllépés aránya csökken, egyre több a probléma a figyelem rövidebb-hosszabb ideig tartó hiányával – írja közleményében az Észszerűbb Közúti Közlekedési Egyesület.

Bár a világ rendőrségei, közlekedésbiztonsági szervezeti már jelzik ezt a problémát, egyelőre csak feltételezések vannak, hogy ezek a figyelmetlenségek nagyrészt a vezetés közbeni képernyőhasználatból adódnak. Azért csak feltételezés, mert Magyarországon nincs egzakt statisztikai adat erről, hiszen a rendőrségi jegyzőkönyvekbe csak a legritkább esetben diktálja be bárki is önként, hogy igen, mobiloztam vagy a kocsi menüjével babráltam. Maradnak a szemtanúk vallomásai, ritkán külső vagy belső kamerafelvételek, de leggyakrabban csak a bizonytalan sejtés: lehet, hogy a képernyőhasználat is oka volt a balesetnek – fejti ki az egyesület.

Ráadásul a képernyőhasználat már rég nem csak a mobiltelefon használatára, főleg nem csak telefonálásra vonatkozik. Szinte minden új autóban ott a beépített érintőkijelző, a szinte teljes lefedettségű, nagy sebességű mobil internet-kapcsolattal pedig a social media felületek, és minden képi és szöveges üzenet elér bennünket bármikor, vezetés közben is.

A közlekedésbiztonság nem kizárólag a balesetek okainak, hanem a baleset nélküli veszélyhelyzetekről és a normál vezetés elemzéséről is szól. Az Észszerűbb Közúti Közlekedési Egyesület ezért készít egy felmérést, amelyben most bárki részt vehet, hogy kiderüljenek a hazai autósok vezetés közbeni képernyőhasználati szokásai.

Csak néhány példa, hogy milyen témákat érintenek a kérdések:

Mennyit és hogy használja ezeket az eszközöket?

Mi a tapasztalata, véleménye ezekről az autóban (buszban, kamionban)?

Vannak javaslatai az eszközökkel és a szabályozással kapcsolatban?

Volt már balesete az eszközök használata miatt?

A kitöltés körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A felmérés nem öncélú: a válaszokat összesítése után egy tanulmány formájában átadják a hazai és az európai közlekedésszabályozási, közlekedésbiztonsági intézményrendszernek, bízva abban, hogy a felmérésből levont következtetések, javaslatok biztonságosabbá tehetik az utakat – és talán az autókat is.

Töltsd ki te is! ITT