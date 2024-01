Két évre eltiltottak a vezetéstől egy tanulóvezetőt az Egyesült Királyságban, miután alig négy hónap alatt 68 alkalommal lépte túl a megengedett sebességet – írja a Sun. Előfordult, hogy több mint 80-cal hajtott a futárként dolgozó robogós, holott a megengedett sebesség még 50 km/óra sem volt (az érintett útszakaszon 30 mérföld/órás sebességhatár van érvényben, ami 48 km/órával egyenlő – szerk.).

Két különböző robogóval kapták szabálytalanságon a férfit; mind a Hondát, mind pedig a Yamahát az essexi Romfordban regisztrálták. Több értesítést is küldtek a hatóságok a traffipaxok által tavaly március 20-a és július 17-e között rögzített kihágásokról, azonban a gyorshajtó egyik esetben sem reagált.

Miután az előző hónapban a tárgyaláson sem jelent meg a 25 éves férfi, távollétében úgy döntött a bíróság, hogy a kétéves eltiltáson túlmenően minden gyorshajtását hat büntetőponttal „jutalmazza”. A jogosítványába így összesen 408 büntetőpontot jegyeztek be, továbbá 1000 fontnyi pénzbírságot is be kell fizetnie, ami a mostani árfolyamon körülbelül 440 ezer forintnak felel meg.

További érdekesség az esettel kapcsolatban, hogy a bírósági ítélet után a rendőrség mindegyik gyorshajtás esetében visszavonta a vádakat, ugyanis nem tudta minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ki vezette a robogót a gyorshajtások idején.