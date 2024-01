Nemrég megmutattuk, hogy milyen az a típusú nepper, akit jó messziről kerülj el. Most pedig itt egy újabb példa, ezúttal viszont arra, hogyan is lehet ezt jól csinálni. A kereskedő az kereskedő, neki minden üzlet, de úgy is lehet irányítani a vásárlás folyamatát, hogy attól a kedves ügyfél ne érezze rögtön rosszul magát.

Az alábbi képzelt szituációban erős a gyanúnk arra, hogy azt az Suzuki Ignist nagyon el kellett már adni.

Kicsit komolyabbra fordítva a szót, használt autós témában szakértő kollégánk, Szörényi András is adott már jó néhány tanácsot, hogyan lehet legjobban kijönni a dologból és olyan autót választani, amivel minimálisra csökkenthető a szívásfaktor.

Erről szól többek között Értékbecslő sorozatunk is, amelyben számos remek tippet-trükköt árulunk el a témában.

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb embernek terhet jelent használt autót vásárolni, mert a tisztuló piacon is akadnak csalók, és tényleg sok benne a buktató. Mi a Vezessnél segíteni szeretnénk a megfelelő használt autó megtalálásában bizonyos berögződések felvillantásával. Az alábbi cikkünk is nagy segítség lehet: