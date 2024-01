A rali varázsa, hogy lezárt közúton zajlik, így meglepetések mindig akadnak, és hibának helye nincs. Itt nincs bukótér, az itiner pedig létfontosságú ha gyorsan, de egyben akar a versenyző páros célba érni.

Hibák mindig becsúsznak, de arra, ami a felvételen látható Skoda Fabia RS versenyzőivel történt nehéz felkészülni.

Johannes Keferböck és navigátora Ilka Minor a 2024-es Jännerrallye-n vett részt Ausztriában. A havas, jeges útszakasz trükkös kanyarjában a Skoda fordulás helyett egyenesen csúszott le az útról. Ilyenkor a versenyzők már készülnek az ütközésre, a csattanásra, de ehelyett őket csobbanás várta.

Az út mellett található tavat, avagy medencét ugyanis csak egy dekorációnak beillő fakerítés vette körbe, amin a Skoda könnyedén áttört. A versenyzők időben kiszálltak, és sérülés nélkül, de vacogva úszták meg az esetet, az autó viszont teljesen elmerült.

Ez is komoly szívfájdalom, hiszen méregdrága versenytechnikáról van szó, egy előző generációs Skoda Fabia RS Rally2 is 75 millió forint, és ha vizet nyelt a járó motor, akkor komoly mechanikai károk is keletkeztek a beázás miatt egyértelmű elektronikai problémák mellett.