Letartóztattak egy 30 éves férfit Missouri államában, de nehéz szülés volt az amerikai rendőrök részéről, mivel előtte a történelem egyik leglassabb autós üldözése játszódott le.

A vígjátékba illő jelenet előzményei nem derültek, de ami biztos, hogy még egy tüskecsíkot is bevetettek a Kia Optima sofőrjével szemben. Ennek következtében mind a négy gumijára defektet kapott, de ezek után sem volt hajlandó megállni; haladt tovább, de gyakorlatilag kocogó – vagy annál is lassabb – tempóban.

Már egy komplett, civil rendőrautókból álló konvoj vette körül a Kiát, és mint az az „üldözésről” készült felvételen is látható, az egyik rendőrnek még arra is jutott ideje, hogy az út szélén állóknak integessen. A videó készítője a Riverfront Timesnak nyilatkozott: először azt hitte, egy gyászmenet vonul, ám a „menekülésben lévő” Optima elgurult a gumis műhelye előtt, aztán másodszor is eldöcögött mellette.

Egy idő után a hatóságok megunták a lassúsági versenyt, és az említett műhelytől nagyjából tíz kilométerre fogták el, majd vették őrizetbe a sofőrt, azt azonban nem közölték, milyen vádak miatt kell majd felelnie.