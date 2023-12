A Daily Telegraph információi szerint a török rendőrség lekapcsolt egy komplett bűnszervezetet, ami a drogkereskedésből termelte a milliókat, no persze nem forintban, vagy lírában, hanem dollárban.

Kattantak a bilincsek, horogra került Hakan Ayik, aki nemzetközi bűnözőhöz méltó módon a a Comanchero nevű ausztrál motoros banda vezetője is volt a főállású drogbárói meló mellett. Milliárdjait drága luxus- és sportautókra is költötte, garázsaiban állt például Bentley Continental GT, Porsche Taycan, Ferrari 458, Range Rover Sport és Mercedes-Benz GLS is.

Most ezeket foglalta le a török rendőrség, szám szerint 23 darabot, a flotta teljes értékét 3,5 millió dollárra becsülik. A hírt Ali Yerlikaya török belügyminiszter közölte közösségi oldalán, egy látványos seregszemléről készült videóval. Itt látszik a rendőrség színeibe öltöztetett új speciális egység, az már más kérdés, hogy ezeket a gépeket hogyan fogják huzamosabban az úton tartani.

Ha csak egy olajcserét élnek meg, akkor is jobb ez a döntés, mint zúzdába küldeni az összeset, és a turistáknak biztos ad majd pár fotóalkalmat a Ferrarival járőröző török rendőrség.