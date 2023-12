Sokszor a karácsony nemcsak örömről, együttlétről és meghittségről szól, hanem hosszú utak esetén különösen sok fejfájást tud okozni a rokonlátogatásokkal járó logisztika. Kihívást jelent – pláne gyerekekkel – úgy pakolni az autóba, hogy az ajándékok, az étel és a dekoráció is épségben eljusson az úti célig.

Erre gondolva úgy döntött a Honda, hogy DanV-vel, a tavalyi brit tetriszbajnokkal együttműködve megoszt öt tuti tippet arra, hogyan lehet a legkönnyebben áthidalni ezt az akadályt.

Az első, egyben talán a legfontosabb, hogy mindenképpen készíteni kell egy tervet. Érdemes úgy tekinteni a csomagtérre, illetve – ha lehajtjuk – a hátsó üléssorra, mint egy tervezővászonra. „Egy üres vászonnal szinte bármit megtehetsz. Ez azonban azt jelenti, hogy szörnyen is elsülhetnek a dolgok, ezért muszáj jól kezdeni” – magyarázza DanV. Tervezéskor adott esetben érdemes különválasztani, mik azok a tárgyak, amiket a csomagtartóban, és mik azok, amiket egyszerűen a hátsó ülésen helyezzünk el.

Miután elkészült a terv, a második lépés az, hogy a legnehezebb tárgy kerüljön be legelőször az autóba: ezek többnyire a nagyobb ajándékok vagy a doboz alakú tárgyak. „Jó alapot nyújthatnak a nehéz tárgyak ahhoz, hogy más tárgyakat is rájuk lehessen pakolni” – jegyezte meg a versenyző tetriszjátékos. DanV arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyire csak lehet, töltsük ki a teret, ne maradjanak hézagok, ezek ugyanis a játékban is trükkös helyzeteket idézhetnek elő.

Harmadik körben azt érdemes mérlegelni, mik azok a dolgok, amik szétszerelhetőek. A Tetris eddigi közel 40 évében is „heves viták” folytak arról, melyik a „lehető legrosszabb” darab: DanV a T-alakot nevezte meg, ami jelen esetben főként karácsonyi díszeket és gyerekjátékokat takarhatja. Célszerű ezeket kisebb egységekként vagy könnyebben kezelhető dobozokba rendezve kezelni.

Ezután következhetnek a kisebb tárgyak, mint a központi asztaldísz vagy a harisnyák. Ezek akár utasokkal együtt is beférnek a hátsó üléssorra, de a nagyobb tárgyak által a csomagtérben hagyott hézagok is kitölthetők velük.

A helykihasználásra irányuló, negyedik lépés után a legkényesebb tárgyak maradnak a végére. Mivel fontos, hogy ezek semmiképpen se sérüljenek meg, az utasokat is megkérhetjük arra, hogy vigyázzanak rájuk, de áthidaló megoldás lehet az is, ha rugalmasabb, puhább tárgyakkal, például a már említett harisnyákkal párnázzuk körbe.

Ugyanakkor eleve előnyben kezd a karácsonyi pakolásban az, akinek nagyobb, ennélfogva pedig nagyobb csomagterű autója van, mivel így az is elkerülhető, hogy a végtelennek tűnő logisztikázás adott esetben a kényelem, azon belül például a lábtér rovására menjen.