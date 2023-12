Szomorú sors jutott annak az 1965-ös évjáratú Ford Mustangnak, amit egy balesetet követően hagytak magára. Hosszú éveken át egy udvaron roskadva marcangolta az idő vasfoga, ennek következtében több részének, például az első lökhárítónak, valamint az egyik ajtópanelnek is nyoma veszett.

Nincsenek meg a kerekei, valamint az automata sebességváltója sem, ellenben az eredeti, 4,7 literes V8-as erőforrással, de az sem az autó orrában található, hanem azon kívül. Állapotán az sem segít különösebben, hogy a szabad ég alatt a vandálok is megtalálták, akik még ejtettek rajta néhány harci sebet. Hasonló a helyzet az utastérben is, de egyáltalán nem menthetetlen, noha az ülések meglehetősen viseltesek, továbbá a műszerfalat és a kormánykereket is ellepik a pókhálók.

Most azonban felcsillanhat a remény az 58 éves Mustangnak, mivel a Craigslist oldalán keresik a leendő gazdáját, aki nem alkatrészként adná el a még ép részeit, hanem arról gondoskodna, hogy az autó még évekig szelje az utakat gondtalanul – bár donorautóként is megállná a helyét. Ahhoz képest, hogy egyelőre darabokban vár a megváltásra, megkérik a Mustang árát, amit 5000 dollárért, a mostani árfolyamon átszámítva közel 1,8 millió forintért kínálják.

Ami biztos, hogy a milliós nagyságrendű vételár mellett – mozgásképtelenségéből fakadóan – vontatni kell a Mustangot, továbbá a motor használhatóságáról is meg kell még győződni. Bárki lesz a képeken látható Mustang megmentője, sok pénzre és időre, valamint biztos, tapasztalt és a restaurálásban is jártas kezekre lesz szüksége.

Egymást követték az újítások az 1964-ben, azaz jövőre 60 éve bemutatkozott Ford Mustang első, egészen 1973-ig gyártott első generációjában. Az első években kardinális jelentőséggel bírt, amikor a 2,8 literes soros hathengeres, alamint a 4,3 literes V8-as blokk után a nagyobb, 4,7 literes V8-as hajtásláncot is bevetették. Többféle konfigurációt dobtak piacra a Mustang-féle V8-asok szempontjából végül meghatározónak bizonyult motorból: volt, amibe 203, de olyan is, amibe 275 lóerő fért.