Napokkal azután, hogy bejelentették, egy súlyos baleset következtében nem lesz folytatása a Top Gearnek, megerősítették azt is, hogy egy másik népszerű autós műsor, a The Grand Tour jövője is kérdőjelessé vált.

Ez azt jelenti, hogy a The Grand Tour forgatásai nagyjából hét évvel az első epizód sugárzása után értek véget – legalábbis a jelenlegi felállásban. A mostanáig öt évadot megélt műsort Clarkson, valamint társai, Richard Hammond és James May vitték sikerre: a népszerű műsorvezetők 2003 és 2015 között a már említett Top Geart virágoztatták fel. Miután 2015-ben Clarksonnal szerződést bontottak egy forgatási konfliktus miatt, Hammond és May is otthagyta a BBC-t, majd az Amazon Prime-nál kezdtek új műsorba.

A trió nemrégiben tért vissza a műsor zimbabwei forgatásairól, melyek után várhatóan jövőre jelenik meg az utolsó rész a streamingszolgáltató felületén. Mint arról a BBC beszámolt, már Clarkson is elismerte, hogy a következő év után velük biztosan nem folytatódik a The Grand Tour, viszont az ismert autós műsorvezető másik sorozatából, a Clarkson’s Farmból még várható új évad.

A portál úgy tudja, az Amazon Prime már vizsgálja az autós műsor más formában történő folytatásának lehetőségeit. Az, hogy bizonytalanná vált a The Grand Tour jövője, egyáltalán nem meglepő: May ugyanis már az év elején utalt arra egy podcastadásban, hogy láthatáron a műsor vége – írja a CarThrottle.