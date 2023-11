Várható volt, gyakorlatilag már megtörtén, de most már a BBC is bejelentette – a Top Gearnek hivatalosan is vége. 46 évvel az első széria után, a 2002-es újraindítás óta tavaly sugárzott 33. évad az utolsó lesz, ami bekerül a történelembe. Legalábbis a „belátható jövőben”.

Miután az ex-krikettjátékos Freddie Flintoff 2022 decemberében, a most leállított 34. évad forgatása közben balesetet szenvedett, a BBC megerősítette, hogy a műsor pihentetése mellett dönt-

A teljes közleményben így fogalmaznak: „Tekintettel a rendkívüli körülményekre, a BBC úgy döntött, hogy belátható ideig szünetelteti a brit show-t. A BBC továbbra is elkötelezett Freddie, Chris és Paddy mellett, akik 2019 óta a műsor reneszánszának központi szereplői, és izgatottan várjuk a velük közösen kidolgozott új projekteket. A közeljövőben többet elárulunk erről. Tudjuk, hogy a sorozat pihentetése kiábrándító hír lesz a rajongók számára, de ez a helyes lépés”.

Top Gear

Az eredeti, 1977-től 2001-ig tartó műsor egy átlagos autós bemutatókkal működő brit szegmens volt a tévés kínálatban, de a világhír felé 2002. október 20-án indultak el, amikor a Top Gear új műsorvezetőkkel, koncepcióval került újra képernyőre. A műsor stílusa egyre inkább a szórakoztatás felé tolódott el, a népszerűség pedig globális méretűre duzzadt.

Ennek hátterében főleg a műsort sokáig vezető trió: Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May szerethető, humoros karakterei álltak. Évadról évadra készültek az egyre grandiózusabb, autókhoz egyre kevésbé kötödő, a hármas kalandjait megörökítő speciális kiadások, és a normál adások, amikor 2015-ben szó szerint egy pofon szakította meg a sikersorozatot.

A botrányt 2015-ben az robbantotta ki, hogy az 54 éves Clarkson – aki akkor már 13 éve vezette és tette globális bombasikerré a könnyed hangvételű, pergő ritmusú autós műsort – egy elmérgesedett vita végén orrba vágta a 36 éves Oisin Tymon producert, aki kórházi ellátásra szorult. A műsorvezető azon dühödött fel, hogy egy hosszú forgatási nap után a stábot nem várta meleg étel a szállodában.

Clarkson nélkül nem vállalta a folytatást a Top Gear másik két frontembere, James May és Richard Hammond sem. Ők az Amazonhoz szerződve továbbvitték saját koncepciójukat The Grand Tour néven.

Innen lejtmenetbe kapcsolt a Top Gear népszerűsége, A 23. évadban Chris Evans, Matt LeBlanc, Rory Reid, Sabine Schmitz, Chris Harris és Eddie Jordan a műsorvezetők, a felállás pedig azóta is változott. 2019-ben alakult ki a jelenlegi, és egyben utolsó felállás: Chris Harris, Paddy McGuinness, Freddie Flintoff. Munkájuknak Freddie Flintoff súlyos balesete vetett véget, a műsor bázisának számító dunsfoldi reptéren 2022 végén súlyos autóbalesetet szenvedett egy nyitott Morgan Super 3-assal, a sérüléseiből hosszú rehabilitáció után épült fel.

Ezt az esetet már nem tudták átlépni a BBC-nél, és inkább a Top Gear befejezése mellett döntöttek.