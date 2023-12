Négy év várakozás, rengeteg csúszás, rengeteg légből kapott, be nem váltott ígéret után itt van az utóbbi évek legnagyobb hisztériát kiváltó autója, a Tesla Cybertruck. A kiszállítás megkezdődött, a Tesla pedig csak most közölte a pontos műszaki adatokat, amelyeket érdekes, a márkára jellemzően provokatív videóval is demonstrált.

Egy gyorsulási versenyen mutatták meg, mit tud az elektromos szörny, a státuszszimbólum, a dupla motoros CyberBeast. Összkerékhajtással, összesen három külön motorral termel 845 lóerőt, és ezt a teljesítményt igen hatékonyan viszi az aszfaltra.

A hatvan mérföldet (96 km/óra) 2,6 másodperc alatt éri el, a negyed mérföldet pedig 11 másodperc alatt futja meg. Olyan tulajdonságok ezek, amelyeket egy kétüléses szupersportautótól szoktunk meg, nem egy 5 tonna vontatására képes platós furgontól.

Erőfitogtatásként egy mezei Porsche Carrera ellen állították ki a legerősebb verziót, ami úgy is legyűrte a stuttgarti klasszikus kupét, hogy utána volt kötve egy másik Porsche 911-es. Mivel a német gép 380 lóerős lehetett, ez borítékolható végeredmény, almát a körtével összehasonlítás, aminek csak annyi értelme volt, hogy a Cybertruck-megrendelők röhöghessenek egy jóízűt a Porschén.

Ha önmagával, vagyis az ígéretekkel hasonlítjuk össze a legdurvább Cyberbeast kivitelt, akkor már nem ennyire rózsás a helyzet. Az eredeti tervek szerint 69 900 dollár (24,4 millió forint) lett volna a vételár, és 805 kilométer a hatótáv, 6350 kilogrammos vontatási maximummal. Ezzel szemben a végső, gyártásba kerülő darab ára 99 990 dollár (35 millió forint), a vontatható maximális tömeg 4990 kilogramm, a hatótáv pedig 515 kilométer.

A tervezett számokat tehát nem tudja, épp ezért érdekes jelenség a Tesla a járműgyártás világában, példátlan, hogy egy gyártó a megadott műszaki paraméterek javától ennyire messzire kerüljön a valóságban, és hogy ez ennyire ne zavarja a vevőket.

400 lóerős BMW-re adtál le előrendelést, ami 600 kilométert tud megtenni egy tank benzinnel? Ja, bocs, nem sikerült összehozni, itt van egy 250 lóerős drágábban, ami 450 kilométert tud kisebb üzemanyagtartállyal, maradhat?

Vélhetően sokan felháborodva követelnék vissza a pénzüket, de a napjainkra jellemző, tényeket, alapvetéseket mellőző korban a Tesla vezetése tökéletesen érzi, hogy felelőtlenül, következmények nélkül lehet dobálózni a számokkal, ha az érzelmekre, vágyakra megfelelő erővel tudnak hatni.

A Cybertruck pedig ebben a kategóriában szamurájkard, pengeéles fegyver, de most jön a gyakorlat, a hidegen sajtolt acéllemezekkel borított gépnek a való életben is bizonyítania kell majd.