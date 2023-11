🤝 Biztonságban az esős napokon is! ⛈ Az elmúlt időszakban volt olyan nap, amikor annyi eső esett, mint korábban 3 nap alatt, ezáltal az utak is vastagon vizesek voltak, így sok megcsúszós baleset történt. ❓De mi okozta ezeket? 💧Az egyik ok, a követési távolság be nem tartása és relatív gyorshajtás mellett, a sokat emlegetett 𝐚𝐪𝐮𝐚𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠 jelenség, ami az autódat irányíthatatlanná tudja tenni. ℹ️ Az útburkolatra érkező csapadékvíz bizonyos esetekben csak lassan tud lefolyni a burkolatról és így „vízfilm” alakul ki. ❗️ Ha erre nagy sebességgel érkezel, akkor „felúszol” a vízre. 🚧 Ezért, speciális gépekkel burkolati hézagvágást végeztünk. Ez a 𝐠𝐫𝐨𝐨𝐯𝐢𝐧𝐠. ❓Miért jó ez? ☝🏼 Azért, mert így a vízfilmre érkező gumiabroncs alól, a víz gyorsan ki tud térni, így megakadályozza a felúszást és a baleset kialakulását, ezzel is biztonságosabbá téve a közlekedést. ☝️Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy ahol ilyen munkálatot végzünk ott lehetetlen lesz megcsúszni! ⚠️ Nedves úton mindig csökkentett sebességgel közlekedjünk! 👷🏽 Grooving vágást jelenleg több szakaszon is végzünk, kérjük vigyázzanak az ott dolgozókra! Vezessenek óvatosan! #mkif #grooving #auto #besafe #drive #drivesafe