MEGÁLL AZ ÉSZ #26 Már megint a rosszul megválasztott sebesség lehetett a hiba... ☔️ Csúszós, nyálkás az út. Torlódás az M1-esen. 🚛 A külső sávban már állnak a kamionok, de lassul a belső sáv is. A kamerafelvételen látszik, amint hirtelen megjelenik egy kocsi nagy sebességgel. ⏱Az utolsó pillanatos erőteljes fékezés miatt megcsúszik, befordul a szalagkorlát felé, közben pedig az autó hátulja nekivágódik az egyik kamionnak, emiatt még párszor megpördül. 👀 A videó tanulsága szerint egyszerűen nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedhetett a vezető. 🌦Az időjárás mostmár tényleg őszi-téli módba kapcsolt, így kérjük az autókon a téligumi használatát, hiszen köd, a pára, az eső csúszóssá varázsolja az utakat. ‼️ Ha például 110 km/h a sebességünk, akkor a fékezés megkezdéséig megtett út, vagyis a reakcióidő alatt megtett távolság nagyjából 46 méter, a fékút vizes burkolaton 97 méter (ami a száraz felülethez képest akár 30 méterrel is több lehet), így a teljes féktávolság elérheti a 113-143 métert is! 👷🏽Kérünk mindenkit, hogy esős, nyálkás, csúszós időben, csökkentse sebességét és fokozott figyelemmel közlekedjen! Vigyázzunk egymásra! #mkif #auto