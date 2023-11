A Rivian a 2023.42-es szoftverfrissítést megfelelőnek vélte a házon belüli tesztek során, így kiküldték a tulajdonosoknak. A frissítés telepítésekor azonban helytelen biztonsági tanúsítványt telepített, ennek következtében a frissítés 90 százalékban nem települt, és mindkét kijelző elfekedetett az utastérben.

Az első Rivian-tulajdonosok, akik megpróbálták telepíteni a frissítést, észrevették, hogy a frissítés a szokásosnál tovább tart, ami egyértelmű jele annak, hogy valami nem stimmel. Az X-en RivianTrackr név alatt (@RivianSoftware) futó tulajdonos másfél óra után osztotta meg aggodalmait, mivel a frissítés több mint 45 perc után 90 százaléknál egyszerűen elakadt. Tapasztalatai ismerősek voltak más tulajdonosoknak is, akik siettek a frissítés telepítésével.

Kiderült, hogy a Rivian elrontotta a frissítést, a gyártó pedig elismerte a hibát, és bocsánatot kért a tulajdonosoktól. A jó hír az, hogy a Rivian villanyautók a sikertelen frissítés után is vezethetők maradtak, a használathoz elengedhetetlen funkciókat nem tiltotta le a rendszer, bár számos kényelmi funkció nem érhető el. Ezek közé tartozik a klímavezérlés is, ami azért elég nagy érvágás.

Once 2023.42 fails to install (which it will at 90%), you are left with 2 black screens. Vehicle is drivable but with no infotainment. Even though the screens are black, the vehicle is not bricked. pic.twitter.com/lMrCWEIOTf