A földi életben sokan gyakran álmodoznak anyagi biztonságról, vagy akár mérhetetlen luxusról, amihez hozzátartozik, hogy egy-két impozánsabb autó is parkol a garázsban. Egy halottaskocsikra specializálódott olaszországi vállalat azonban megalkotta azt a luxusautót, amit valószínűsíthetően senki nem akar kipróbálni – sofőrként sem, utasként pedig pláne nem. Úgy is lehet nézni, hogy a stílusos utolsó útra kínál megoldást a Biemme Special Cars, bár a Ghoster nem biztos, hogy szerencsés névválasztás egy halottaskocsiként funkcionáló Rolls-Royce-nak.

Ugyanakkor azzal nehéz vitatkozni, hogy a brit márkához hű elegancia jellemzi a 2009-ben megjelent Ghoston alapuló halottaskocsit. Finom pont a megjelenésében, hogy a bronz motorháztető szinte egybeolvad a Rolls-Royce tetejével, tükrözve a legtöbb halottaskocsira jellemző diszkréciót. Talán nem annyira, annak idején a Peugeot 208-nál, ez esetben is elkerülhetetlen volt a tengelytáv meghosszabbítása, ám abban szinte biztosan kilóg a sorból, hogy a Ghoster egy VIP-luxusjacht benyomását kelti.

A beltérben finoman kidolgozott fa- és bőrborítás, valamint személyre szabható LED-világítás mellett még elektromos tálcamozgató szerkezet is található, ami az elhunyt be-, illetve kiemelését segíti. A Rolls-Royce tömegén mintegy 100 kilót dob a hangszigetelés, ami a 18 hangszórós audiorendszer mellett nem tűnne indokolatlannak, más kérdés, hogy annak az 1300 W-os teljesítményével szemben valójában nehezen birkózna meg.

Funkcióját tekintve azonban aligha valószínű, hogy ezt az 1300 W-os teljesítményt ki is aknázzák, de ugyanez a 6,75 literes, V12-es motor 570 lóerős teljesítményére is igaz, még ha az átalakításokból fakadó többlettömeg miatt nem is árt néhány extra lóerő.

Nem hozták nyilvánosságra a fényűző halottaskocsi árát, de ha abból indulunk ki, hogy az alapmodell ára 355 ezer dollár, átszámítva több mint 120 millió forint, biztosan nem olcsó beruházás – de mint tudjuk, a pénzt nem tudjuk magunkkal vinni a sírba.

