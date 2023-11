A Karancskesziben élő férfi november 11-én éjszaka, a község egyik mellékutcáján sétálgatott, amikor hirtelen ötlettől vezérelve betörte az út mellett leállított személyautó ablakát, hogy „azzal menjen egy keményet” – mármint az autóval, nem az ablakkal.

A gépjárművezetés iránti vágyát, a tomboló lóerők utáni sóvárgást jó ideje nem tudta csillapítani legálisan, mert a hatóság korábban nyomós okkal eltiltotta a járművezetéstől.

A férfi a kitört oldalüvegen benyúlt, és kinyitotta a kombi Astra ajtajait. Ekkor előtört belőle Randall ‘Memphis’ Raines: kitépte a gyújtáskapcsoló vezetékeit, majd azokat összekötve próbálta beröffenteni az autót. Nem járt sikerrel…

Ezután telefonos segítséget kért, felhívta sógorát, hogy vett egy autót, azonban lerobbant és vontatással indítsák be. Jött is a sógor. A 26 éves férfi végtelen leleményességgel pótolta a vontatókötél hiányát azzal, hogy a már birtokba vett autó biztonsági övét kivágta a francba (nem ő lenne az első…), és azzal kötötte össze a két járművet. A vontatás sem jött össze, mert többszöri próbálkozása ellenére sem indult be az Opel, ezért a szomszéd utcában hagyta a kombit, a műszerfalon talált aprópénzt magához véve és elkullogott.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozói az adatgyűjtés és a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid idő alatt azonosították a 26 éves helyi férfit, akit lakásán elfogtak és a rendőrkapitányságra előállítottak, kihallgatásán beismerő vallomást tett.

Itt pedig megnézheted, milyen egy elegáns vontatás: