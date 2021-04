Eleanor csak a filmben létezett. Az unikornis valójában egészen más arcot viselt, az eredeti Mustang vonásokat Carroll Shelby csak dekorral és új géptetővel dobta fel a GT350-en és a GT500-on. A klasszikus izomautó nevét hallva azonban mindenkinek a metál szürke, fekete csíkozású vas jut eszébe, ezt azonban már főként Chip Foosenak köszönhetjük. Ő rajzolta meg Eleanor vonalait és valljuk be, döbbenetesen eredetit alkotott, minden pillanatban epedve nézzük a fotókat, ahányszor csak szembe jön.

És újra találkoztunk vele. Eleanorral minden egyes találkozás újabb élmény és vágy, leginkább a birtoklásé, és hogy a gázpedálját a tapósólemezig tiporhassuk. Az eredeti GT500 motorházteteje alatt egy 7,0 literes V8-as motor üvöltött és gyilkolta a hátsó gumikat 355 lóerejével, méghozzá kézi váltón keresztül. Az eredeti GT500-akból mára nagyon kevés van, eredeti Eleanorból pedig összesen kevesebb, mint 10 készült, amiknek a felét a forgatás alatt el is használták.

Ez az autó semmilyen szempontból nem eredeti és még a motorházteteje alatt sem azt találjuk, amire számítanánk. Annyiban igazunk lenne, hogy V8-as, de egy 2017-es Mustang 5,0 literes szívómotorja feszít a karbonszálas géptető alatt. Ez 450 lóerős és szintén kézi váltó csatlakozik hozzá, de nem ez az egyetlen pont, ahol változtattak az autón.

Egy 1967-es Mustang Fastback adta az alapot, ebben az évben kezdődött az eredeti GT500-as gyártása is. Erre az alvázszámból lehet következtetni, ugyanakkor ennek az autónak a vázát is lecserélték részben egyedi csővázra. Ezzel a felépítmény jóval könnyebb lett, és ezen segítettek még a karbonszálas karosszériaelemek is. Egy Schwartz Performance nevű műhely építette Illinois államban még 2019-ben és az eredmény egy elképesztően kívánatos restomod lett.

Rozsdamentes kipufogórendszert, új futóművet, Willwood fékrendszert kapott és a teljes belsejét is átépítették. Megtartották ugyanakkor az eredeti stílust, a karbonszálas műanyagot azért használták a váltógombon és a műszeregységben is, de valahogy itt most elfér. A magas középkonzolból sejthető, hogy az eredeti hajtásnál valami komolyabb dolgozik benne. Recaro ülések, légkondi, szervokormány és még tolatókamera is került bele.

Ezt az autót használják is, mióta megépült. 6729 kilométer került bele az építés óta és nagyjából 300 kilométernél átesett olaj és szűrőcserén egy monacói műhelyben. Azóta is használatban van időnként, gumijai még bírják a strapát, de egyértelműen arra termett az autó, hogy hajtsák. És mivel semmilyen szempontból sem eredeti, az eszmei értéke nem sok, műszaki szempontból viszont igazi csemege.