A sebesség túllépéséből nemcsak akkor lehet baj, ha azt elkövető sofőr okoz amiatt balesetet, de akkor is, ha egy másik közlekedő vét a szabályok ellen és az ütközésben a gyorshajtó is érintett. Ez történt egy kecskeméti baleset során is.

A napokban közölt vádirat szerint egy szolnoki férfi négy utassal a járművében még 2021. október 28-án, délután, a 441. számú főúton derült időjárási és jó látási viszonyok közepette közlekedett. Egy útkereszteződéshez érve a stoptábla utasítása ellenére nem adott elsőbbséget a védett útvonalon tőle balról érkező autónak.

Itt még hihetnénk, hogy megvan a hibás. Csakhogy mint kiderült a másik jármű 86-92 km/órával haladt, azaz a helyszínen megengedett 40 km/óra sebességet több mint kétszeresen túllépve közlekedett.

Bár a védett útvonalon haladó autó sofőrje vészfékezett, amikor észlelte, hogy kikanyarodik elé a másik autós, de a sebességtúllépése miatt nem tudott megállni.

Meglepő döntés a kecskeméti balesetnél 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A baleset következtében a kanyarodó járműben hátul, középen ülő, biztonsági övet használó nő életveszélyes, továbbá maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket, a járműben utazó további két utas és a sofőr többszörös csonttöréseket szenvedett.

Hétköznapi közlekedőként hihetnénk, hogy továbbra is az elsőbbséget meg nem adó autós a felelős. Ám az ügyészség rámutatott, hogy a baleset azért következett be, mert az egyik sofőr nem adott elsőbbséget a védett útvonalon közlekedő járműnek, míg a másik sofőr jelentősen túllépte az útszakaszra vonatkozó, táblával jelölt megengedett sebességet. Ezért aztán mindkettőjüket megbüntetnék.

Az ügyészség mindkét férfit maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és az eljárásban – tárgyalás mellőzésével – pénzbüntetés kiszabását, valamint a közúti járművezetéstől eltiltásukat indítványozta.