Volt, hogy a pénz miatt rekedt meg a nagyszabású rekorddöntési kísérlet, de miután az egykori légierős pilóta, Andy Green úgy döntött, hátat fordít a Bloodhound LSR csapatának, már az ő helyére is kell valaki – írja a Driving.co.uk. „Egyszeri lehetőségként” harangozták be a sofőrválogatást, amire azok jelentkezését várják, akik szenvedélyesek és kellően képzettek.

Ez azonban nem egy hagyományos „álláshirdetés”, hiszen itt például nem a monotonitástűrés az elsődleges szempont, ehelyett olyanokat keresnek, akik „készek feszegetni a sebesség határait, és a történelem részévé akarnak válni azáltal, hogy a Föld leggyorsabb autóját vezetik”. A rakétaautóval ugyanis a következő hőn áhított, már rekordot jelentő cél, ha elérik az 1287 km/órás (800 mérföld/órás) sebességet, a végső cél pedig az 1600 km/órás (1000 mérföld/órás) tempó elérése.

A megfelelő jelölt kiválasztásában és további mentorálásában a most 61 éves Green fog segédkezni.

Immáron hosszú évek óta az a cél a Bloodhound LSR-rel, vagyis a sugárhajtású „vérebbel”, hogy megdöntsék a szárazföldi sebességrekordot, de valamilyen tényező mindig közbeszólt. A mostani csúcs ugyancsak Greenhez fűződik, aki még 1997-ben repesztett a Thrust SSC volánja mögött 1228 km/órás sebességgel.

A szenvedély és a képesség azonban ezúttal is édeskevés lesz ahhoz, hogy valaki beüljön a legendás rakétaautóba, ami néhány évvel ezelőtt Magyarországon is járt. A toborzásban ugyanis azt is jelezték, hogy a jelentkezőknek „megfelelő anyagi hátteret” kell tudniuk biztosítani. Stuart Edmondson, a projekt jelenlegi tulajdonosa szerint még körülbelül 12 millió fontra, vagyis több mint 5,2 milliárd forintra van szükség.